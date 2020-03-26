Российский врач предсказал резкий рост числа заражённых коронавирусом

По словам главного инфекциониста московского Минздрава Николая Малышева, российские медработники готовятся к взрывному развитию ситуации с распространением коронавируса.

«Вначале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас оно, по сути, геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — сказал Малышев в эфире телеканала «Россия 1».

Медик добавил, что в настоящее время в регионах готовят новые стационары, которые будут готовы принимать заражённых коронавирусом.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того, зафиксировано три летальных исхода.

В России за сутки коронавирусом заразилось 182 человека, из них 136 в Москве