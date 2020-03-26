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Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу коронавируса

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу коронавируса
Другие / Гандбол 0

Федерация гандбола России опубликовала заявление, посвящённое текущей ситуации с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

«В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса в России и мире власти нашей и других стран принимают жёсткие меры по ограничению мобильности населения для уменьшения риска заражения. Эти меры влияют не только на график проведения соревнований, но и на привычный уклад жизни спортсменов, тренеров и болельщиков.

Скорость распространения коронавируса, несмотря на все усилия, не идёт на спад, поэтому мы считаем, что ограничительные меры будут носить как минимум среднесрочный характер. В связи с этим Федерация гандбола России рекомендует:

Исполкому ФГР – рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/2020 в летний период с учётом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола.

Клубам, школам, секциям – в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных властей приостановить тренировки в залах и на открытом воздухе и отправить игроков и тренерский состав в отпуск до особого распоряжения.

Иностранным специалистам и игрокам – в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер.

Тренерским штабам клубов – разработать график индивидуальных тренировок игроков, а игрокам – придерживаться этого графика для сохранения спортивной формы.

Эти меры, безусловно, создают определённые сложности для федерации, клубов, игроков и всех любителей гандбола в нашей стране. Однако здоровье игроков, тренерского состава и болельщиков является для нас безусловным приоритетом.

Мы продолжаем следить за распространением коронавируса, поддерживаем постоянный контакт с соответствующими федеральными и региональными органами власти и учреждениями здравоохранения. ФГР и дальше будет своевременно и полно информировать об изменении ситуации и своих планов», — сказано в заявлении федерации.

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