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«День был шикарным». Траньков — о жизни на карантине

«День был шикарным». Траньков — о жизни на карантине
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, чем занимается на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Траньков проводит карантин с супругой Татьяной Волосожар, также бывшей фигуристкой, и дочерью Анжеликой.

«Карантин. День 3-й. Сегодня просто долго гуляли у себя во дворе. Вышел за ворота только мусор выкинуть. У нас, кстати, ближайших соседей нет.

Гулял вдоль леса и наблюдал за дятлом, который мирно стучал по соснам, перелетая иногда с одной на другую. Потом почистил наш импровизированный каточек для тренировки Анжелики, они с мамой опять практиковали фигурное катание в домашних условиях. Собрал все «подснежники», которые за зиму «насажал» Декстер.
День был шикарным. Затопил баню, парюсь и выгоняю из себя всякую гадость, накопленную в путешествии, продолжаю улыбаться», — написал Траньков в своём «инстаграме».

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