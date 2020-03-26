Шахматист Карякин: решение о приостановке турнира претендентов — запоздалое

Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал решение приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Если бы игроки выступили единым фронтом с Раджабовым, если бы ещё хотя бы один игрок поддержал его, ничего этого не произошло бы. Но дело в том, что шахматы — индивидуальный вид спорта и гроссмейстеры привыкли, что каждый сам за себя, к сожалению. Именно поэтому никто не стал его поддерживать, и мы в итоге получили то, что получили.

Решение о приостановке — запоздалое. Я вообще считаю, что этот турнир не стоило проводить. Перед его началом министерство спорта выступило с заявлением, что нужно отменить все заявленные турниры, но в ФИДЕ их не послушали. Это уже было тревожным звонком, потому что я обсуждал это со многими шахматистами. И все они заявляли, что начинать его не стоит. Если отменяют все турниры, чтобы ничего плохого не случилось, лучше не начинать и этот. В итоге дошли до упорства и получилось, мягко скажем, невразумительно.

На сто процентов о мерах предосторожности я не знаю, потому что не находился внутри. Но из тех, что слышал: в течение дня к участникам дважды приходил врач, а также были отдельные входы у участников и зрителей. То есть участники были изолированы и никак со зрителями не пересекались. В сложившихся условиях организаторы турнира в Екатеринбурге сделали достаточно много. Симановский Андрей Моисеевич очень болел за турнир и хотел его провести на высшем уровне. Я понимаю его желание, но он стал заложником всех этих обстоятельств.

Насколько я понимаю, все ещё могут улететь домой регулярными рейсами, поэтому я надеюсь, что они ещё доберутся до дома. Общался пока только с Яном Непомнящим. Россияне до Москвы точно доберутся, а если быть точным — они уже там. А по другим — я смотрел рейсы, есть рейсы в Пекин и в Вашингтон. С пересадками, но есть. На днях эти рейсы будут отменяться, поэтому это лучше сделать сейчас», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен