Сутовский — о приостановке турнира претендентов: могли бы упереться и довести до конца

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал решение приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Решения принимались в каждый из моментов, исходя из ситуации. 6 марта она была одна. 16-го — другая. 26-го — третья. Предугадать развитие событий было трудно, хотя, конечно же, риск прекращения турнира существовал. Нам удалось провести половину соревнования, в строгом соответствии со всеми правилами и медицинскими предписаниями. ФИДЕ предприняла очень много профилактических мер, и, к счастью, они оправдались. Но сейчас пришлось принять непростое решение. Мы могли бы упереться и довести турнир до конца и сейчас, но не можем брать такую ответственность — иностранные игроки и официальные лица просто могут оказаться «невыездными».

ФИДЕ разрешила все логистические вопросы, оплатила билеты, сопровождает игроков и решает все возникающие проблемы. Турнир возобновится в том же составе, с сохранением набранных очков — это соответствует специальным правилам, обговорённым со всеми участниками ещё до начала турнира», — сказал Сутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.