Карпов считает, что приостановка турнира претендентов может иметь тяжёлые последствия

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов выразил мнение, что приостановка турнира претендентов в Екатеринбурге после первого круга грозит Международной федерации шахмат (ФИДЕ) внутренним скандалом.

Соревнования были приостановлены из-за постановления правительства России о прекращении воздушного сообщения с другими странами.

«Когда прерываются спортивные состязания — это всегда не очень хорошо во всех случаях. Тяжёлые последствия наступают в отношениях внутри федерации. От этого участники федерации, которую они представляют, могут протестовать и говорить, что их представитель не победил, так как был сделан перерыв в пользу победителя», — приводит слова Карпова РБК.



Гроссмейстер отметил, что организаторы турнира сводили к минимуму возможность заражения спортсменов.

«Участники ходили даже по отдельному коридору. В турнирном зале находились восемь участников и два арбитра — контакты минимальные. Вообще, шахматы имеют колоссальное преимущество по отношению ко всем другим видам спорта», — сказал Карпов.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из 7 возможных. В активе сразу четырёх шахматистов — россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны — по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.