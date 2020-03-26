Двукратную чемпионку Европы тяжелоатлетку Йову дисквалифицировали на 8 лет

Двукратная чемпионка Европы, румынская тяжелоатлетка Кристина Йову, также выступавшая в разное время за Молдавию и Азербайджан, дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

В сообщении отмечается, что отстранение 27-летней спортсменки будет отсчитываться с 15 декабря 2018 года. Йову дисквалифицирована за нарушение пункта антидопинговых правил «Химические и физические манипуляции», а именно за применение кровезаменителя.

Йову на Олимпийских играх 2012 года стала бронзовым призёром в весовой категории до 53 кг, позднее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменку награды из-за положительной допинг-пробы.