Грищук: мир, такой, каким мы его знали, рушится

Российский шахматист Александр Грищук, участник турнира претендетов в Екатеринбурге, прокомментировал решение приостановить соревнование из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Решение, безусловно, запоздалое, но правильное. Когда в мире такое проиходит, других вариантов не остаётся.

Атмосфера на турнире была и вправду тяжёлая. Все сидели в масках, а вокруг была охрана. Врачи действительно приходили два раза в день и брали мазки, чтобы сделать тест на коронавирус.

Стоило поддержать тогда Теймура Раджабова в его инициативе, но с того момента, как он это предлагал, ситуация сильно изменилась. Не было уверености тогда в том, что всё будет развиваться в таком ключе. Если бы я знал всё наперёд… Мир, такой, каким мы его знали, рушится, и всегда трудно быть готовым к такому», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.