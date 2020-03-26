Грищук: мир, такой, каким мы его знали, рушится

Российский шахматист Александр Грищук, участник турнира претендетов в Екатеринбурге, прокомментировал решение приостановить соревнование из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Решение, безусловно, запоздалое, но правильное. Когда в мире такое проиходит, других вариантов не остаётся.
Атмосфера на турнире была и вправду тяжёлая. Все сидели в масках, а вокруг была охрана. Врачи действительно приходили два раза в день и брали мазки, чтобы сделать тест на коронавирус.
Стоило поддержать тогда Теймура Раджабова в его инициативе, но с того момента, как он это предлагал, ситуация сильно изменилась. Не было уверености тогда в том, что всё будет развиваться в таком ключе. Если бы я знал всё наперёд… Мир, такой, каким мы его знали, рушится, и всегда трудно быть готовым к такому», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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