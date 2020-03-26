Фигуристка Сотникова назвала главные качества в мужчинах

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, фигуристка Аделина Сотникова назвала самые главные, по её мнению, качества мужчин.

«1. Человек дела.

2. Доброта, сила, надёжность.

3. Чувство юмора.

Самое главное, чтобы рядом с каждым мужчиной была женщина, которая будет вдохновлять его на самые безумные поступки», — написала Сотникова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Аделины Сотниковой

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.