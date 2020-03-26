Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Сотникова назвала главные качества в мужчинах

Фигуристка Сотникова назвала главные качества в мужчинах
Другие / Фигурное катание 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, фигуристка Аделина Сотникова назвала самые главные, по её мнению, качества мужчин.

«1. Человек дела.
2. Доброта, сила, надёжность.
3. Чувство юмора.
Самое главное, чтобы рядом с каждым мужчиной была женщина, которая будет вдохновлять его на самые безумные поступки», — написала Сотникова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Аделины Сотниковой

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020