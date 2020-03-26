Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Напомним, вчера, 25 марта, Путин объявил следующую неделю нерабочей и рассказал, какие меры будут приняты для поддержки экономики.
«Ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%. Вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы.
Вынужденные меры и временные. Но они тем короче будут, чем будут эффективнее и, честно говоря, жёстче, и тогда этот период (ограничений из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата») сократится», — цитирует Путина ТАСС.
По словам президента, можно надеяться, что ситуация с коронавирусом улучшится раньше, чем через два-три месяца.
«В некоторых странах говорят, что война с ним, а они войной называют, будет долгой, но когда мы выйдем из этой ситуации — а мы выйдем точно, — я надеюсь, может быть, даже раньше», — сказал Путин.
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