Участник девяти гонок «Джиро Д'Италия» скончался от коронавируса
Бывший итальянский велогонщик Данило Бароцци скончался в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает агентство ANSA.
На протяжении карьеры Бароцци девять раз принимал участие в веломногодневке «Джиро Д'Италия». Его лучшим результатом стало 18-е место в итоговой классификации «Джиро Д'Италия» — 1954.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс. В России зарегистрировано уже более 360 заболевших. Италия на текущий момент хуже всего справляется с распространением вируса — на протяжении последней недели ежедневно в стране умирает не менее 500 человек.
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