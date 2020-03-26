Чернышенко заменил Голодец на посту председателя оргкомитета Универсиады-2023
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет Универсиады 2023 года. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Чернышенко сменил на посту председателя Ольгу Голодец, которая ранее покинула состав правительства РФ.
В состав организационного комитета также вошли помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и заместитель министра финансов Павел Кадочников.
Летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.
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