Чернышенко заменил Голодец на посту председателя оргкомитета Универсиады-2023

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет Универсиады 2023 года. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.



Чернышенко сменил на посту председателя Ольгу Голодец, которая ранее покинула состав правительства РФ.



В состав организационного комитета также вошли помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и заместитель министра финансов Павел Кадочников.



Летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.