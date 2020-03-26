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10-кратный чемпион Ирландии по лёгкой атлетике совершил каминг-аут

10-кратный чемпион Ирландии по лёгкой атлетике совершил каминг-аут
Другие / Лёгкая атлетика 0

Ирландский легкоатлет Денис Финнеган признался в гомосексуальности. 33-летний спортсмен специализируется на тройном прыжке — 10 раз он становился чемпионом Ирландии в данной дисциплине.

«Надеюсь, молодым парням моё признание даст больше уверенности в их действиях. По-прежнему есть масса людей, которые напуганы и не уверены в том, что происходит вокруг. Надеюсь, что моя история поможет хотя бы одному человеку.

Фото доступно на официальной странице Финнегана в «Инстаграме».

Если говорить обо мне, то лёгкую атлетику я выбрал сознательно. Здесь я могу тренироваться как с парнями, так и с девушками.

Вся моя семья была спортивной, и я не стал исключением. Было много вариантов того, чем я хотел заниматься, но в некоторых видах давление было слишком высоко. Поэтому я выбрал лёгкую атлетику — это один из самых открытых видов спорта», — цитирует Финнегана Out Sports.

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