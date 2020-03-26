Нгапет: оставайтесь дома — нет способа проще победить в войне с коронавирусом

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал завершение двухнедельного карантина, который он прошёл в связи с заражением коронавирусом. Сегодня, 26 марта, он был выписан из больницы.



«Пришло время вернуться домой после 15 дней карантина в республиканской инфекционной больнице имени Агафонова в Казани. От всего сердца благодарю врачей, медсестёр, поваров и весь персонал. Спасибо клубу за поддержку. Благодаря ему я провёл тяжёлое время в самых лучших условиях — всё завершилось самым лучшим образом. Вместе мы победим этот вирус. Оставайтесь дома, ведь нет лучшего способа победить в этой войне», — написал Нгапет в «инстаграме».



19 марта стало известно, что Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.



Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.