Чичерова: на возвращение в спорт вдохновили прыжки Ласицкене

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова призналась, что продолжить карьеру в 2020 году её вдохновила соотечественница, Мария Ласицкене.



«Это так классно! Рада, что решилась вернуться. Счастлива, что так сложилось. В более молодые годы даже не могла рассчитывать, что могу с такой частотой прыгать и что это будет высоко.



Когда смотрела на прыжки Ласицкене, как легко она это делает, это было вдохновением. Поняла, что так люблю спорт, так люблю то, чем занимаюсь, что захотелось снова выйти на дорожку.



С детства самой большой мечтой было взять высоту 210 см. Понимаю, что время уходит, но говорю себе: никогда не предавай мечту. Надо как-то логически закончить эту цепочку, раз уж включилась в процесс. Буду выступать до конца олимпийского цикла. А дальше посмотрим», — цитирует Чичерову «Матч ТВ».