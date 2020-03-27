Коронавирус, 26 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

26 марта было зафиксировано не менее трёх случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. В то же время выздоровел один человек — баскетболист, форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд. Два человека из мира спорта скончались.
«Жирона» объявила, что один из игроков клуба заразился коронавирусом. Имя футболиста не сообщается.
Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом. Как и в случае с «Жироной», клуб предпочёл оставить в тайне личность заражённого спортсмена.
Подтвердили положительный результат теста на коронавирус в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш». На данный момент имя хоккеиста не разглашается.
Бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет. Функционер ушёл из жизни утром накануне, 25 марта. В больницу Баккер попал в прошлую субботу, 21 марта. Отмечается, что до этого он некоторое время страдал от рака лёгких.
Бывший итальянский велогонщик Данило Бароцци скончался в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. На протяжении карьеры Бароцци девять раз принимал участие в веломногодневке «Джиро Д'Италия».
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