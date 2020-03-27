Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Другие 0

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.

В США зарегистрирован 81321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая. При этом по версии Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд), США находятся на третьем месте — учёные насчитывают чуть больше 80 тыс. случаев при 81,7 тыс. в Китае.

Также Штаты опережают другие страны по динамике роста числа заражённых. Президент страны Дональд Трамп связывает это с проведением в стране массового тестирования на коронавирус, его точку зрения подтверждает вице-президент Майкл Пенс, заявивший, что более полумиллиона американцев прошли тест на COVID-19.

Коронавирус, 26 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020