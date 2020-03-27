США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
В США зарегистрирован 81321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая. При этом по версии Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд), США находятся на третьем месте — учёные насчитывают чуть больше 80 тыс. случаев при 81,7 тыс. в Китае.
Также Штаты опережают другие страны по динамике роста числа заражённых. Президент страны Дональд Трамп связывает это с проведением в стране массового тестирования на коронавирус, его точку зрения подтверждает вице-президент Майкл Пенс, заявивший, что более полумиллиона американцев прошли тест на COVID-19.
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