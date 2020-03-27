Ефимова: удивлялась, что кто-то думал, будто Олимпиаду могут не перенести

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Спортсменка призналась, что ожидала такое решение Международного олимпийского комитета. Также она рассказала, как изменился её образ жизни из-за пандемии коронавируса.
«Как восприняла решение по переносу Олимпийских игр? Я вообще, честно сказать, удивлялась тому, что кто-то думал, будто её могут не перенести. Всё кругом закрыто, в Европе, в США. У многих тренироваться возможности нет. Да, теперь до Олимпиады ждать ещё год, но, в принципе, у меня и было в планах поплавать ещё год после Олимпиады. Так что будем работать, хотя, конечно, загадывать сложно.
Как изменился мой образ жизни? Да в принципе мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по «Инстаграму» кажется, что я всё время куда-то хожу, тусую на пляже и живу беззаботной жизнью, но на самом деле после тренировки всегда домой. После второй тренировки опять домой. Вместо того чтобы погулять, лучше дома посидеть, посмотреть телевизор. С ребятами из сборной не так уж много общаюсь, хотя мы переписывались, когда нам сказали, что всем нам, «иностранным спортсменам», надо заехать на Круглое. Я решила этого не делать, потому что вообще считаю: перелёт сейчас в ситуации с таким распространением вируса — это очень опасно. Мне было понятно, что объявление о карантине, отмене перелётов и всего остального — это просто вопрос времени», — цитирует Ефимову РИА «Новости».
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