Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом анализов на коронавирус

Российский певец и композитор Игорь Николаев, болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив», сдал анализ на коронавирус, результаты пока неизвестны. Об этом рассказала его помощница Юлия.
Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском посёлке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус.
«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна и, слава богу, выздоравливаем», — приводятся слова помощницы певца на сайте телеканала «360».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс. В России известно о 840 случаях заражения коронавирусом. 38 человек выздоровели, зафиксированы три летальных исхода.
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