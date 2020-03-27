Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом анализов на коронавирус

Российский певец и композитор Игорь Николаев, болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив», сдал анализ на коронавирус, результаты пока неизвестны. Об этом рассказала его помощница Юлия.

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском посёлке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна и, слава богу, выздоравливаем», — приводятся слова помощницы певца на сайте телеканала «360».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс. В России известно о 840 случаях заражения коронавирусом. 38 человек выздоровели, зафиксированы три летальных исхода.