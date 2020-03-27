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Родионенко: ситуацию хуже, чем сейчас, уже не придумать

Родионенко: ситуацию хуже, чем сейчас, уже не придумать
Другие / Прочие виды спорта 0

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о тренировках подопечных в условиях пандемии коронавируса.

«Продолжаем работать, у нас база («Озеро Круглое». — Прим. «Чемпионата») закрытая, изолированная. Новые люди у нас не появляются. В этом плане у нас нет опасений.

В нашем виде спорта нельзя останавливаться, в нашем виде спорта прекращаешь заниматься на неделю или две — потом надо всё начинать сначала.

Пока молчат, до какой даты будет изолирована база. Каждый день мы ждём и готовы к тому, что может что-то произойти. Хотя, кажется, уже хуже трудно придумать ситуацию хуже, чем сейчас. Но ничего, мы выстоим, всё будет в порядке", — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

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