Минздрав оценил риск тяжёлого течения коронавируса у пожилых людей
Риск тяжёлого течения заражения коронавирусной инфекцией или смертельного исхода от неё тем выше, чем старше человек, заявила главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.
«Я сейчас приведу статистику: риск тяжёлого течения вирусной инфекции, о которой мы говорим, и риск даже смертельного исхода в возрасте „60 плюс“ — 3,3%, в возрасте „70 плюс“ — 8%, в возрасте „80 плюс“ — 15 и даже 20%», — цитирует Ткачёву РИА «Новости».
Она уточнила, что у пожилых людей течение любой инфекции проходит тяжелее, чем у остальных, так как с возрастом ослабевает иммунная система, поэтому когда пожилой человек сталкивается с инфекцией, то иммунитет вырабатывается с трудом.
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