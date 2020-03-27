Минздрав оценил риск тяжёлого течения коронавируса у пожилых людей

Риск тяжёлого течения заражения коронавирусной инфекцией или смертельного исхода от неё тем выше, чем старше человек, заявила главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.

«Я сейчас приведу статистику: риск тяжёлого течения вирусной инфекции, о которой мы говорим, и риск даже смертельного исхода в возрасте „60 плюс“ — 3,3%, в возрасте „70 плюс“ — 8%, в возрасте „80 плюс“ — 15 и даже 20%», — цитирует Ткачёву РИА «Новости».

Она уточнила, что у пожилых людей течение любой инфекции проходит тяжелее, чем у остальных, так как с возрастом ослабевает иммунная система, поэтому когда пожилой человек сталкивается с инфекцией, то иммунитет вырабатывается с трудом.