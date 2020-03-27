У Игоря Николаева диагностировали пневмонию

У певца и композитора Игоря Николаева, болельщика тенниса и футбольного клуба «Локомотив», которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностирована пневмония, информирует «Лента.ру», ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что в настоящий момент артист находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции будут известны через несколько дней.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс. В России известно о 840 случаях заражения коронавирусом. 38 человек выздоровели, зафиксированы три летальных исхода.