Вирусолог назвал мифом влияние климатических условий на распространение коронавируса

Учёные из итальянских университетов не нашли связь между климатом и распространением коронавируса. Исследователи Римского университета, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка изучили влияние климатических условий на распространение вируса, после чего развенчали миф о связи этих явлений, сообщает il Giornale.

С ними согласился известный вирусолог Роберто Буриони. Хоть он и подтвердил, что респираторные заболевания в тепле передаются меньше, но назвал мифом информацию, согласно которой летом коронавирусная инфекция пойдёт на спад.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.