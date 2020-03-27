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17-летняя фигуристка Самодурова сделала 10 отжиманий на мячах. Видео

17-летняя фигуристка Самодурова сделала 10 отжиманий на мячах. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором можно посмотреть, как она выполнила 10 отжиманий. Спортсменка присоединилась к популярному челленджу «Оставайтесь дома», который запустили в связи с карантином, вызванным угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

17-летняя Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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