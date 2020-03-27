В России зафиксировали 1000-й случай заражения коронавирусом и ещё один летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 196 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 1036 человек, из которых выздоровело 45. Зафиксирован ещё один летальный исход.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 157, область — 8
Крым — 12
Волгоградская область — 3
Чечня — 2
Мордовия — 2
Удмуртия — 2
Самарская область — 2
Ивановская область — 1
Орловская область — 1
Тульская область — 1
Ярославская область — 1
Дагестан — 1
Ростовская область — 1
Татарстан — 1
Кировская область — 1
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, 24 марта Международный олимпийский комитет и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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