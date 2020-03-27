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«После часовой прогулки вокруг дома». Гимнастка Спиридонова выложила фото в маске

«После часовой прогулки вокруг дома». Гимнастка Спиридонова выложила фото в маске
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова рассказала в «сториз» своего «инстаграма», что во время прогулки вокруг дома использовала маску, призванную минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Когда уже всё закончится...», — подписала «сториз» спортсменка.

Фото: https://www.instagram.com/stories/dashkoy83/

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

Ранее Спиридонова выложила видео того, как сделала три сальто подряд на батуте.

Гимнастка Спиридонова сделала три сальто подряд на батуте. Видео
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