Финская фигуристка: детская фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно добиваются успехов на международных соревнованиях.

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе – самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре.

Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую исповедует наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов.

От врачей в Финляндии, США, Швеции — а в России это, я уверена, происходит ещё раньше — я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте», — цитирует Корпи Guardian.