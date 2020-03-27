Финская фигуристка: детская фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно добиваются успехов на международных соревнованиях.
«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе – самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре.
Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую исповедует наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов.
От врачей в Финляндии, США, Швеции — а в России это, я уверена, происходит ещё раньше — я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте», — цитирует Корпи Guardian.
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