«Становится чуть тоскливее, но пока живы». Траньков рассказал о настроении на самоизоляции

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как проводит дни на карантине. Бывший спортсмен признался, что становится уже тоскливее.

«Карантин. День четвёртый. Становится чуть тоскливее, но пока живы. Погода — чудо! И это спасает, гуляем во дворе. Вчера друзья привезли нам продукты, оставили у дверей, поболтали через закрытое окно… Сегодня жарил шашлык, Анжелика его очень любит. Опять много общались по телефону, здорово, что видеозвонки существуют, досматриваю сериалы, которые себе задолжал, чуть-чуть тренируемся, даже сегодня пробовали новый трюк, придумалась мне одна поддержка. Кстати, челленджи в «Инстаграме» выполнил, ещё один остался… Надоело, кстати))) В общем, терпимо, нам здорово быть втроём», — написал Траньков в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в аккаунте Транькова в «Инстаграме».

Траньков вместе с супругой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой недавно вернулся из США. После этого Траньков и Волосожар приняли решение перейти на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.