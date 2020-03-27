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Трамп отреагировал на выход США на первое место по числу заражённых коронавирусом

Трамп отреагировал на выход США на первое место по
Трамп отреагировал на выход США на первое место по числу заражённых коронавирусом
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что страна вышла на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом.

Ранее стало известно, что в США зарегистрирован 81 321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая. При этом по версии Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд) США находятся на третьем месте: учёные насчитывают чуть больше 80 тыс. случаев при 81,7 тыс. в Китае.

«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию. США провели столько тестирований, сколько ни одна страна в мире», — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Напомним, в России зафиксировали 1000-й случай заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировали 1000-й случай заражения коронавирусом и ещё один летальный исход
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