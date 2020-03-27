Трамп отреагировал на выход США на первое место по числу заражённых коронавирусом

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что страна вышла на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом.

Ранее стало известно, что в США зарегистрирован 81 321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая. При этом по версии Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд) США находятся на третьем месте: учёные насчитывают чуть больше 80 тыс. случаев при 81,7 тыс. в Китае.

«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию. США провели столько тестирований, сколько ни одна страна в мире», — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Напомним, в России зафиксировали 1000-й случай заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано три летальных исхода.