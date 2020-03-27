Россия выплатила ВАДА более $ 1 млн за 2020 год

Россия выплатила ежегодный взнос Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в размере свыше $ 1 млн за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Точная сумма взноса составила $ 1 015 977. Большие суммы в бюджет ВАДА поступили от США ($ 2 714 744) и Канады ($ 1 357 372).

В 2019 году взнос России в бюджет ВАДА составил $ 946 747, в 2018-м — $ 881 132.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия из-за выявленных манипуляций в базе данных Московской лаборатории. В 2020 году должны пройти слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), который вынесет окончательное решение в отношении российского спорта.