Россия выплатила ВАДА более $ 1 млн за 2020 год
Россия выплатила ежегодный взнос Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в размере свыше $ 1 млн за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Точная сумма взноса составила $ 1 015 977. Большие суммы в бюджет ВАДА поступили от США ($ 2 714 744) и Канады ($ 1 357 372).
В 2019 году взнос России в бюджет ВАДА составил $ 946 747, в 2018-м — $ 881 132.
Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия из-за выявленных манипуляций в базе данных Московской лаборатории. В 2020 году должны пройти слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), который вынесет окончательное решение в отношении российского спорта.
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