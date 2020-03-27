Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев сделал сальто на танцполе

Российский фигурист Дмитрий Алиев опубликовал новое видео. Спортсмен, являющийся чемпионом России и Европы, сделал эффектное сальто на танцполе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

18 марта фигурист вернулся в Россию из США. Алиев готовился к чемпионату мира в американском городе Ньюбург. Но чемпионат мира, запланированный в Канаде, был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить с 18 по 21 марта.

Предполагалось, что Алиев примет участие в шоу «Россия, вперёд!», но оно в итоге также было отменено.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.