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Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев сделал сальто на танцполе

Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев сделал сальто на танцполе
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев опубликовал новое видео. Спортсмен, являющийся чемпионом России и Европы, сделал эффектное сальто на танцполе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

18 марта фигурист вернулся в Россию из США. Алиев готовился к чемпионату мира в американском городе Ньюбург. Но чемпионат мира, запланированный в Канаде, был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить с 18 по 21 марта.

Предполагалось, что Алиев примет участие в шоу «Россия, вперёд!», но оно в итоге также было отменено.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

Фигурист Алиев вернулся в Россию из США, теперь он пройдёт домашний карантин
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