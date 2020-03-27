Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев сделал сальто на танцполе

Российский фигурист Дмитрий Алиев опубликовал новое видео. Спортсмен, являющийся чемпионом России и Европы, сделал эффектное сальто на танцполе.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта фигурист вернулся в Россию из США. Алиев готовился к чемпионату мира в американском городе Ньюбург. Но чемпионат мира, запланированный в Канаде, был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить с 18 по 21 марта.
Предполагалось, что Алиев примет участие в шоу «Россия, вперёд!», но оно в итоге также было отменено.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
- 27 марта 2020
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
11:43
-
11:23
-
11:07
-
10:47
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:30
-
09:19
-
01:57
-
00:32
-
00:07
- 26 марта 2020
-
23:54
-
23:51
-
20:50
-
20:46
-
19:52
-
19:01
-
18:32
-
17:28
-
17:01
-
16:54
-
16:10
-
16:07