Слуцкая: родительские чаты — главное зло

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что её раздражают родительские чаты.

«Главное зло — родительские чаты. Есть у меня такая адская беседа, где по миллиарду раз всё обсуждают, за раз 200-300 сообщений. Я не читаю, а звук давно выключила! Вам же знакомо? У нас два таких чатика — и это два разных мира. В одном я сталкивалась и со злом, и с агрессией в общении с другими родителями. Однажды на выпуск из детского сада предложили купить карандаши по 5000 рублей! Я выразила своё недовольство и сказала, что моему ребёнку не нужны такие карандаши. Мне ответили: «Иди и купи своему ребёнку раскраску».

Хорошо, что я всегда могу дать отпор. Но понимаю, что не все способны в открытую бороться с таким поведением. В таком случае не стоит бояться осуждения, выйти из родительского чата — не преступление!

О хорошем: у другого ребёнка просто потрясающий чат, где всё оперативно, чётко и по делу, как я люблю. Дорогие родители, уважайте друг друга», — написала Слуцкая в своём аккаунте в «Инстаграме».