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Ягудин показал простые упражнения, которые можно делать дома на самоизоляции

Ягудин показал простые упражнения, которые можно делать дома на самоизоляции
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, бывший российский фигурист Алексей Ягудин призвал своих подписчиков заниматься спортом, несмотря на пандемию коронавируса. Спортсмен показал простые упражнения, которые можно делать в домашних условиях без использования каких-либо тренажёров. Видео он опубликовал в своём аккаунте в «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Врачи рекомендуют людям избегать контактов и оставаться дома. Соблюдение этих правил помогает остановить распространение коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

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