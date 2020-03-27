Легков похвалил компанию из родного города за вклад в борьбу с коронавирусом

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поблагодарил предприятие из Красноармейска, которое включилось в борьбу с коронавирусом, начав производить средства индивидуальной защиты.
«Испытал гордость за свой маленький родной Красноармейск, когда узнал, что здесь начали работать ради борьбы с коронавирусом. Предприятие Группы компаний «Пластик Он Лайн» бросило все силы на производство средств индивидуальной защиты: профилактические наборы с такими дефицитными масками и антисептиками, защитные экраны для сотрудников предприятий торговли… Очень благодарен ребятам, что в ущерб основному производству, не жалея времени и сил, они пошли этим путём. Переориентировать производство не очень легко, и тем ценнее их решение. Я благодарен им за такой выбор и за такой пример. Вместе мы точно выстоим против любых угроз», — написал Легков в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в аккаунте в «инстаграме» Легкова.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
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