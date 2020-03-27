Фигурист Лазукин удалил из «Инстаграма» все фото Туктамышевой, они недавно расстались

Российский фигурист Андрей Лазукин удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» все фотографии фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Раньше в аккаунте Лазукина было много совместных фотографий, фигуристы встречались. Но в конце февраля 2020 года Туктамышева сообщила, что их пара распалась.

«Это правда. Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда чёрная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».

В настоящее время в «инстаграме» Лазукина нет ни одной фотографии Туктамышевой. Ещё в середине марта аккаунт Лазукина не был очищен от снимков.

На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Она вошла в число запасных на чемпионат мира в Монреале. Турнир в итоге отменили из-за пандемии коронавируса.