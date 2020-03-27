Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигурист Лазукин удалил из «Инстаграма» все фото Туктамышевой, они недавно расстались

Фигурист Лазукин удалил из «Инстаграма» все фото Туктамышевой, они недавно расстались
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Лазукин удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» все фотографии фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Раньше в аккаунте Лазукина было много совместных фотографий, фигуристы встречались. Но в конце февраля 2020 года Туктамышева сообщила, что их пара распалась.

«Это правда. Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда чёрная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».

В настоящее время в «инстаграме» Лазукина нет ни одной фотографии Туктамышевой. Ещё в середине марта аккаунт Лазукина не был очищен от снимков.

На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Она вошла в число запасных на чемпионат мира в Монреале. Турнир в итоге отменили из-за пандемии коронавируса.

«Моё сердце свободно». Туктамышева рассталась с фигуристом Лазукиным
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020