Фигурист Лазукин удалил из «Инстаграма» все фото Туктамышевой, они недавно расстались

Российский фигурист Андрей Лазукин удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» все фотографии фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Раньше в аккаунте Лазукина было много совместных фотографий, фигуристы встречались. Но в конце февраля 2020 года Туктамышева сообщила, что их пара распалась.
«Это правда. Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда чёрная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».
В настоящее время в «инстаграме» Лазукина нет ни одной фотографии Туктамышевой. Ещё в середине марта аккаунт Лазукина не был очищен от снимков.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Она вошла в число запасных на чемпионат мира в Монреале. Турнир в итоге отменили из-за пандемии коронавируса.
- 27 марта 2020
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
11:43
-
11:23
-
11:07
-
10:47
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:30
-
09:19
-
01:57
-
00:32
-
00:07
- 26 марта 2020
-
23:54
-
23:51
-
20:50
-
20:46
-
19:52
-
19:01
-
18:32