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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн заразился корон
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию
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Лидер немецкого музыкального коллектива Rammstein Тилль Линдеманн был экстренно госпитализирован в одну из больниц в столице Германии Берлине. Сообщается, что в настоящий момент музыкант находится в реанимации. Об этом информирует немецкое издание Bild.

В 1978 году 15-летний на тот момент Линдеманн был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, но ему не удалось пройти отборочные соревнования.

Напомним, ранее стало известно, что в больницу попали народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко и болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Игорь Николаев.

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