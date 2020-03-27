Тарасова ответила финской фигуристке, которая раскритиковала Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Этери Тутберидзе со стороны бывшей финской фигуристки Кииры Корпи. Ранее Корпи заявила, что «детская фабрика» Тутберидзе, чьи ученицы регулярно добиваются успехов на международных соревнования, — признак бесчеловечной культуры.
«Я думаю, что не стоит так жёстко судить о той работе, которую она не знает. А Киира Корпи не знает тренерской работы. Бывает разное, я каталась, и у меня были переломы, и у неё тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.
Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
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