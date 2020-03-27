Федерация бодибилдинга России проведёт онлайн-турнир, победителя судьи определят из дома
Федерация бодибилдинга России впервые проведёт онлайн-турнир. В настоящее время проведение соревнований традиционным способом невозможно из-за пандемии коронавируса в России. В результате было решено использовать современные технологии.
Согласно правилам, спортсмену можно будет в домашних условиях отснять фото и видео, а затем отправить организаторам. В итоге судьи смогут посмотреть выступление всех участников и определить победителя.
Всероссийский открытый онлайн-турнир будет проходить 16 апреля. Федерация бодибилдинга России будет транслировать соревнования в прямом эфире.
Участие в чемпионате также примут спортсмены из Республики Беларусь. Вся информация о соревнованиях представлена на сайте Федерации бодибилдинга России.
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