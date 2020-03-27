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Федерация бодибилдинга России проведёт онлайн-турнир, победителя судьи определят из дома

Федерация бодибилдинга России проведёт онлайн-турнир, победителя судьи определят из дома
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация бодибилдинга России впервые проведёт онлайн-турнир. В настоящее время проведение соревнований традиционным способом невозможно из-за пандемии коронавируса в России. В результате было решено использовать современные технологии.

Согласно правилам, спортсмену можно будет в домашних условиях отснять фото и видео, а затем отправить организаторам. В итоге судьи смогут посмотреть выступление всех участников и определить победителя.
Всероссийский открытый онлайн-турнир будет проходить 16 апреля. Федерация бодибилдинга России будет транслировать соревнования в прямом эфире.

Участие в чемпионате также примут спортсмены из Республики Беларусь. Вся информация о соревнованиях представлена на сайте Федерации бодибилдинга России.

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