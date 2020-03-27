Тренер по тяжёлой атлетике совершил впечатляющий прыжок со штангой. Видео

Американский тренер по тяжёлой атлетике Деон Гриффин показал, чем можно занять себя в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Тренер выложил в свой «инстаграм» видео с одной из тренировок, в котором можно посмотреть, как он совершил впечатляющий прыжок со штангой в руках.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 128 тыс.