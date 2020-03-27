Супругу Плющенко раскритиковали за «Пир по время чумы»

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответила подписчице, раскритиковавшей её яркие посты в «Инстаграме» во время пандемии коронавируса.

«Доброе утро! Вчера многие удивились, что я на видео рассказываю про завтрак в пижаме, ну, во-первых, это не только пижама, в которой, конечно, можно и прилечь, но и одежда для дома, во-вторых, во всём мире люди в такой одежде не только спят, насколько я знаю и вижу по своим знакомым, в связи с этим вопрос, а в чём вы ходите дома? Интересный вопрос #рубрикамоизавтраки продолжаем экскурсию по гардеробу, интересно или это тоже «Пир во время чумы?» — написала Рудковская, опубликовав фотографию сервированного к завтраку стола.

Фото доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.

На продолжившуюся критику Рудковская в комментариях ответила: «Вы слышали звон, да не знаете, где он! Почитайте, что означает выражение «Пир по время чумы»! Это завтрак мой, дружочек, если у вас чума, у меня точно её нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки».