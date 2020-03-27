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Российский блогер установил мировой рекорд по отжиманиям на одной руке и ноге

Российский блогер установил мировой рекорд по отжиманиям на одной руке и ноге
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский блогер и атлет Манвел Мамоян установил новый рекорд Гиннесса по количеству отжиманий на одной руке и ноге. За 60 секунд фитнес-тренер выполнил 41 отжимание, тогда как предыдущий рекорд составлял 36 повторений.

Челлендж рекордсмена России по рекордам (у Манвела наибольшее количество рекордов Гиннесса среди россиян) транслировался на «Чемпионате» в рамках специального проекта марки Geely и нашего портала. Там же можно ознакомиться и с интервью героя.

«Я начал устанавливать рекорды, когда мне было 15 лет. Первый раз я установил рекорд, когда делал скручивания на пресс. Помню, тогда получилось сделать 2551 раз, но в следующий раз я себя преодолел и сделал 3511 раз. Потом я начал устанавливать другие рекорды: отжимания на одной руке, на двух, на кулаках, на двух пальцах и много ещё разных комбинаций», — заявил Мамоян.

Дерзкий челлендж. Как Манвел Мамоян отжался больше, чем в книге рекордов Гиннесса
Чтобы побить рекорд, отжимания пришлось выполнить, стоя на одной руке и одной ноге.
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