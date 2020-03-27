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Тренер Тарасова на карантине разобрала альбом со старыми фотографиями

Тренер Тарасова на карантине разобрала альбом со старыми фотографиями
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

«Меня спрашивают, чем я занимаюсь на карантине. Разобрала по альбомам фотографии. Делюсь с вами. На первой моя бабушка Екатерина Харитоновна с папой, 1921 год. Мы с сестрой Галей с бабушкой. Я с мамой и папой в Лужниках. А самое яркое фото — мои внуки, Фёдор и Матвей. Продолжатели традиций семьи Тарасовых — хоккеисты.

Сидим дома, не скучаем! Всё будет хорошо, всё наладится», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Тарасова следует указу мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, который касается жителей столицы старше 65 лет.

Тарасова отреагировала на указ Собянина о самоизоляции пожилых людей
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