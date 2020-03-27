Фигуристка Слуцкая поделилась рецептом приготовления кексиков на кефире

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась рецептом приготовления кексиков на кефире.
«Раз появилось много времени, можно и взять рецепты посложнее и порадовать близких! Сегодня я балую своих деток супервкусными кексиками. Сохраните рецепт в закладки и обязательно попробуйте их приготовить!
Необходимые ингредиенты: 250 мл кефира, 1 ст. муки, 1 яйцо, 3-4 ст. ложки масла, сахар по вкусу, щепотка соли, разрыхлитель.
Рецепт:
1. Смешать просеянную муку, ванилин, соль, разрыхлитель, сахар.
2. В другую ёмкость вылить кефир комнатной температуры и вбить в него яйцо.
3. После добавить всю сухую смесь в ёмкость и перемешать.
4. Разлить по формам и поставить выпекаться в духовку на 180 градусов.
5. Выпекать до красивой корочки минут 20.
По желанию можно добавить изюм или шоколад. Приятного аппетита!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».
- 27 марта 2020
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
17:59
-
17:42
-
16:54
-
16:33
-
16:16
-
16:03
-
15:44
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
11:43
-
11:23
-
11:07
-
10:47
-
10:22
-
10:10
-
10:01