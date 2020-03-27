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Фигуристка Слуцкая поделилась рецептом приготовления кексиков на кефире

Фигуристка Слуцкая поделилась рецептом приготовления кексиков на кефире
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась рецептом приготовления кексиков на кефире.

«Раз появилось много времени, можно и взять рецепты посложнее и порадовать близких! Сегодня я балую своих деток супервкусными кексиками. Сохраните рецепт в закладки и обязательно попробуйте их приготовить!

Необходимые ингредиенты: 250 мл кефира, 1 ст. муки, 1 яйцо, 3-4 ст. ложки масла, сахар по вкусу, щепотка соли, разрыхлитель.

Рецепт:
1. Смешать просеянную муку, ванилин, соль, разрыхлитель, сахар.
2. В другую ёмкость вылить кефир комнатной температуры и вбить в него яйцо.
3. После добавить всю сухую смесь в ёмкость и перемешать.
4. Разлить по формам и поставить выпекаться в духовку на 180 градусов.
5. Выпекать до красивой корочки минут 20.

По желанию можно добавить изюм или шоколад. Приятного аппетита!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».

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