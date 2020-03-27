Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов заподозрены в допинге на основании доклада Макларена

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов подозревается в использовании запрещенных препаратов на основании доклада Ричарда Макларена, сообщается на сайте Независимого органа по целостности лёгкой атлетики (AIU). Также в числе тех, в отношении кого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Сильнов – олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту, Антюх — победительница Олимпиады 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, Соболева — серебряный призер зимнего чемпионата мира — 2006 в беге на 800 метров, Кондратьева серебряный призёр Универсиады 2013 года в Казани.