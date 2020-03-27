Глава РУСАДА отреагировал на перенос слушаний дела с ВАДА в CAS на июнь

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал перенос слушаний дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) на июнь в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.
«С переносом сроков есть два положительных фактора. Об одном я уже говорил – это то, что перенесли Олимпиаду. Если бы Игры не перенесли, а CAS принимал решение в июне, это было бы печально. Времени бы совершенно не оставалось. Второе – что решение не будет оказывать негативного влияния на празднование Дня Победы. Если бы не коронавирусная инфекция, мы бы получили решение CAS, с большим процентом вероятности, именно накануне 9 Мая. И оно могло серьёзно испортить настроение, будь это решение не в пользу нашей страны», — приводит слова Гануса РИА «Новости».
- 27 марта 2020
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