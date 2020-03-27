Глава ВАДА: борьба с допингом никогда не спит — это моё послание спортсменам

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька предостерёг спортсменов от попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для нарушения антидопинговых правил, подчеркнув, что в арсенале ВАДА много различных способов борьбы с допингом.

«Борьба с допингом никогда не спит — это моё послание спортсменам. У нас есть биологический паспорт спортсмена, долгосрочный анализ, расследования и другие возможности, которые станут ключевыми инструментами в ближайшие недели и месяцы.

Здесь нет места мошенникам. Могу сказать спортсменам, что мы сделаем всё возможное, чтобы защитить чистых спортсменов в это время. Программы тестирования в некоторых странах неизбежно будут приостановлены или ограничены, но мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить целостность антидопинговой системы. Если некоторые мошенники считают, что пришло их время, могу гарантировать, что мы сделаем все, чтобы поймать их и изгнать из спорта", — приводит слова Баньки Inside the Games.