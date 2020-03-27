Вербов покинул пост главного тренера казанского «Зенита». Клуб снова возглавит Алекно

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов принял решение завершить сотрудничество с клубом из Татарстана. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».



Вербов выступал за «Зенит» в качестве игрока на протяжении семи лет (2009-2010 и 2013-2019). За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, по шесть раз чемпионат и Кубок России, четырежды Суперкубок страны и стал победителем клубного чемпионата мира. В минувшем сезоне Алексей привёл команду к победе в Кубке России в качестве тренера.



Как сообщает «Бизнес ОНЛАЙН», на тренерский мостик «Зенита» снова вернётся Владимир Алекно, руководящий командой с 2008 года. В минувшем сезоне специалист взял вынужденную паузу в карьере в связи с проблемами со спиной. Вербов, ранее являвшийся лидером команды на паркете, стал фактическим исполняющим обязанности главного тренера.