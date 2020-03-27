Олимпийский чемпион Ягудин поздравил коллег-артистов с Днём театра

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил артистов с Днём театра, который отмечается в России 27 марта.

«Друзья, в эти непростые времена хочется отвлечься и вспомнить о чём-то хорошем. Сегодня День театра! Россия богата артистами. У каждого из нас есть любимые театральные актёры. Уважаемые артисты, хочу поздравить вас с этим днём, пожелать, чтобы у вас всегда было много работы, наш театр процветал! И чтобы у людей как можно быстрее появилась возможность наслаждаться нашими талантами воочию», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Ягудин принимает участие в театральных постановках, в том числе антрепризах, с 2008 года.

В настоящий момент из-за угрозы распространения коронавируса театры закрыты, а многие постановки идут в онлайн-режиме в Интернете.