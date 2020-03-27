Тест на коронавирус фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальной странице группы в «Фейсбук».



Ранее сообщалось, что Линдеманн был экстренно госпитализирован в одну из больниц Берлина. По информации Bild, музыкант находился в реанимации. Врачи допускали его заражение коронавирусом.



В 1978 году 15-летний на тот момент Линдеманн был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, но ему не удалось пройти отборочные соревнования.



Напомним, ранее стало известно, что в больницу попали народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко и болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Игорь Николаев.