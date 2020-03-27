Фигуристка Щербакова: на каблуках только учусь ходить и не спотыкаться

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своём стиле одежды и досуге.

«Большую часть свободного времени сейчас занимает учёба. Полностью свободное время от тренировок и занятий — это один выходной в неделю. Люблю готовить, вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными. Любимый сериал — «Шерлок». А из фильмов люблю смотреть комедии — это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моём плейлисте — Imagine Dragons и Sia.

Мой стиль? Спортивный, наверное. Мы тренируемся каждый день, поэтому спортивной одежды нужно всегда много. Если вдруг появилась какая-то кофта, в которой можешь тренироваться, которой ещё ни у кого в группе нет, это очень круто! Как можно понять из моего «инстаграма», люблю кроссовки в повседневной жизни. Но на официальные мероприятия подбираю что-то более элегантное, например платье и каблуки, на которых пока только учусь ходить и не спотыкаться.

Любимый талисман? Не могу сказать, что это талисман, но всегда ношу с собой салфетницу, которую подарили в Японии. Она со мной везде — на тренировках и на соревнованиях. Недавно подружилась с девочкой из Японии, она присылает мне посылки с разными сувенирами, мишками, одетыми в платья из моих программ, которые шьёт её мама. А также она делает украшения на мою салфетницу, подходящие под мои платья и программы. И на каждые соревнования я их надеваю салфетнице на ушко», — приводит слова Щербаковой ELLE.